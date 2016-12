Édition du Jeudi 22 décembre 2016 (13:00 UTC)

Recherche : Le Web Artisan2k Entrez les termes que vous recherchez. Envoyer un formulaire de recherche

Édition du Jeudi 22 décembre 2016

Grands titres quotidiens axés plus particulièrement sur la sécurité informatique

Heure d'hiver : Canada : 12 mars 2017 au 5 novembre 2017 / Europe : 26 mars 2017 au 29 octobre 2017

Les principales éditions sont émises à 12:00 UTC et 02:00 UTC. Une heure plus tard heure d'hiver.

Microsoft remporte un accord de support géant avec le département américain de la défense :

Par Steve Ranger/ZDNet.com, ZDNet.fr, Jeudi 22 décembre 2016

- Technologie : Le département américain de la défense a signé un contrat de cinq ans d'un montant de 927 millions de dollars pour s'assurer les services d'assistance technique de Microsoft.

Sous pression Uber suspend son test de voitures autonomes en Californie :

Par la rédaction, ZDNet.fr, Jeudi 22 décembre 2016

- Réglementation : Après avoir débuté ses tests sans demander l'accord des autorités, ces dernières ont suspendu les cartes grises des véhicules.

5 outils ludiques de recrutement pour trouver de vrais talents :

Par Stéphanie Chaptal, ZDNet.fr, Jeudi 22 décembre 2016

- Technologie : Que ce soit pour assurer la promotion de votre société, ou parce que le poste à pourvoir n’entre pas dans les cases des outils classiques, il faut parfois sortir des sentiers battus pour recruter les bonnes personnes. En voici cinq exemples.

Google - 3,5 milliards économisés aux dépens des impôts en 2015 :

Par Johann Breton, lesnumeriques.com, Jeudi 22 décembre 2016

- En 2015, Google a fait transiter la bagatelle de 14,9 milliards d'euros entre une de ses filiales néerlandaises et les Bermudes. Cet argent, qui représente l'essentiel des bénéfices européens de la firme, n'a véritablement été taxé ni sur le Vieux Continent ni aux États-Unis.

Guerre des brevets - Nokia entame un nouveau bras de fer avec Apple :

Par L'agence EP, ZDNet.fr, Jeudi 22 décembre 2016

- Juridique : La firme finlandaise Nokia, qui fera son retour sur le marché des téléphones intelligents en 2017, a déposé plainte contre Apple aux États-Unis ainsi qu’en Europe pour violation de 32 de ses brevets portant notamment sur les écrans, les antennes ou encore l’encodage vidéo.

ANSSI - l'élection présidentielle française sous la menace de cyberattaques à motivation politique? :

Par Christian D, generation-nt.com, Jeudi 22 décembre 2016

- L'élection présidentielle américaine l'a montré : les attaques informatiques n'ont plus seulement de motivation économique mais peuvent désormais prendre un caractère politique pour influencer les électeurs et discréditer les politiques.

Les pirates informatiques sont dans la place - vos appareils connectés font peut-être déjà partie d'un botnet :

Par Danny Palmer/ZDNet.com, ZDNet.fr, Jeudi 22 décembre 2016

- Avenir des technologies de l'information (TI) : Les pirates informatiques tirent profit des attitudes laxistes en matière de sécurité concernant les appareils connectés pour les détourner à des fins malveillantes, avertissent des chercheurs.

Les États-Unis dévoilent leur liste des pires sites pirates :

Par Julien Lausson, numerama.com, Jeudi 22 décembre 2016

- Comme chaque année, les autorités américaines dressent leur liste noire des pires sites pirates.

Accéder rapidement aux outils système - Windows 10 :

Par pcastuces.com, Jeudi 22 décembre 2016

- Vous avez du mal à trouver les outils système de Windows? Un menu contextuel caché vous permet d'accéder rapidement au Gestionnaire de tâches, le Panneau de configuration, la Gestion des disques, le Gestionnaire de périphériques, etc.

Windows 10 - les logiciels gratuits indispensables :

Par Ludovic Loth, Clubic.com, Jeudi 22 décembre 2016

- Depuis sa sortie fin juillet 2015, Windows 10 a fait son nid, un essor favorisé par la politique de mise à jour gratuite imaginée par Microsoft dès la sortie.

Offre promotionnelle - 4 logiciels commerciaux pour Mac gratuits! (jusqu'au 5 janvier 2017) :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Jeudi 22 décembre 2016

- Après la promo sur WinX DVD Copy Pro hier, l'éditeur Digiarty récidive avec une nouvelle offre pour obtenir gratuitement 4 logiciels commerciaux, pour Mac cette fois-ci, d'une valeur totale de 170$.

TidyTabs - un logiciel pour ajouter des onglets à vos programmes :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Jeudi 22 décembre 2016

- TidyTabs est un logiciel qui permet d'ajouter des onglets à vos programmes. Pour ce faire, une fois le logiciel installé, il suffit de regrouper des fenêtres de programmes en les faisant glisser l'une sur l'autre pour voir apparaître les onglets dans une même fenêtre.

Microsoft Edge adopte le format de compression des données Brotli :

Par Jérôme G, generation-nt.com, Jeudi 22 décembre 2016

- Avec la prochaine grosse mise à jour de Windows 10, le navigateur Microsoft Edge tirera parti de Brotli pour les connexions Web.

Facebook permet d’écrire statuts colorés sur Android :

Par Laurent LaSalle, branchez-vous.com, Jeudi 22 décembre 2016

- Une nouvelle façon de présenter des statuts Facebook a furtivement été introduite dans la plus récente mise à jour de l’application Android.

Débrider - Apple ne signe plus iOS 10.1 et 10.1.1 :

Par Jérôme G, generation-nt.com, Jeudi 22 décembre 2016

- Suite à la mise à disposition d'iOS 10.2, Apple retire les versions précédentes et met ainsi fin à la possibilité d'un retour en arrière. À prendre sérieusement en compte pour les débrideurs.

Uber vous permet maintenant de géolocaliser vos amis :

Par Laurent LaSalle, branchez-vous.com, Jeudi 22 décembre 2016

- Vous devez rejoindre un ami, mais ignorez où il se trouve? Uber intègre une nouvelle fonction permettant de lui demander de diffuser son emplacement afin que vous puissiez le choisir comme destination.

Les téléphones intelligents d’Archos, Lenovo et ZTE sont également frappés par les portes dérobées "chinoises" :

Par Gilbert Kallenborn, 01net.com, Jeudi 22 décembre 2016

- Le fameux logiciel Adups FOTA, qui collectait les messages textes des utilisateurs, était utilisé par 43 fabricants de téléphones intelligents.

La justice européenne interdit le recours à la cybersurveillance de masse :

Par Laurent LaSalle, branchez-vous.com, Jeudi 22 décembre 2016

- La Cour de justice de l’Union européenne juge que les données relatives au trafic Web ne peuvent être conservées que dans le contexte d’enquêtes ciblées, contrecarrant l’un des aspects les plus controversés de la nouvelle loi britannique sur le renseignement.

Où (ne pas) voler avec un drone de loisir en France? :

Par Jérôme G, generation-nt.com, Jeudi 22 décembre 2016

- Le gouvernement met en ligne une carte interactive pour informer les pilotes de drones de loisir des zones de restrictions et d'interdictions en France.

Il place un mouchard sur son téléphone intelligent et fait un film sur son voleur :

Par Mathieu M, generation-nt.com, Jeudi 22 décembre 2016

- Un Néerlandais s'est récemment posé la question de savoir ce qu'il advenait des téléphones intelligents volés. Il a donc placé un mouchard sur son terminal et réalisé un film sur les aventures de son terminal dérobé.

Chubb élargit ses services en cybersécurité, afin d'aider les titulaires de police à réduire leurs risques :

Par lelezard.com, Source - Chubb, Jeudi 22 décembre 2016

- WHITEHOUSE STATION, New Jersey, le 21 décembre 2016 /CNW/ -- Une gamme élargie de services en atténuation des sinistres liés à la cybersécurité est désormais disponible, afin d'aider les titulaires d'une police Chubb des États-Unis et du Canada à réduire les répercussions et la vraisemblance d'un cyberincident.

RansomFree - une application gratuite pour piéger les rançongiciels :

Par Jérôme G, generation-nt.com, Mercredi 21 décembre 2016

- Gratuite, l'application RansomFree pour Windows propose de duper les nuisibles d'une quarantaine de familles de rançongiciels pour protéger vos fichiers.

La sécurité permet à BlackBerry de revenir dans le vert :

Par la rédaction, ZDNet.fr, Mercredi 21 décembre 2016

- Business : Le virage de BlackBerry vers le logiciel et les services lui a permis lors du dernier trimestre de dégager un léger bénéfice, malgré une baisse de chiffre d’affaires. La transition reste lente cependant.

L’Inde devient 6e économie mondiale, détrônant la Grande-Bretagne :

Par fr.sputniknews.com, Mercredi 21 décembre 2016

- L’Inde devrait enregistrer une croissance de 7,6% en 2017. Le pays surpasse ainsi l’économie de son ancienne métropole coloniale, le Royaume-Uni.

10 astuces pour bien préparer la DSI (direction des systèmes d'information) aux vacances de Noël :

Par Guillaume Serries, ZDNet.fr, Mercredi 21 décembre 2016

- Pratique : Les vacances de Noël ont ceci de merveilleux : elles arrivent à un moment où la plupart des secteurs économiques sont en très très forte activité. Comment donc organiser la DSI alors que beaucoup sont en congés? 10 points essentiels.

L’État propose une carte interactive des zones interdites aux drones :

Par Xavier Berne, nextinpact.com, Mercredi 21 décembre 2016

- Le gouvernement vient d’annoncer la mise en ligne d’une carte interactive permettant de connaître les zones dans lesquelles les drones de loisir sont interdits ou restreints.

Négationnisme - Google va faire le ménage dans son algorithme :

Par Olivier Chicheportiche, ZDNet.fr, Mercredi 21 décembre 2016

- Technologie : Epinglé par la presse britannique pour des résultats douteux, le roi des moteurs fait son mea culpa et promet de faire le ménage afin d'écarter les résultats "qui ne font pas autorité".

Apple pourrait installer une partie de sa production en Inde :

Par L'agence EP, ZDNet.fr, Mercredi 21 décembre 2016

- Technologie : La firme à la pomme serait en pourparlers avec le gouvernement indien en vue de localiser sa production dans le pays afin de pouvoir intensifier son implantation sur ce marché promis à un essor fulgurant.

Nouveaux départs chez Twitter qui perd son directeur technique :

Par L'agence EP, ZDNet.fr, Mercredi 21 décembre 2016

- Business : Adam Messinger, directeur technique et Josh McFarland, vice-président produit, ont tous deux annoncé leur intention de quitter Twitter. Deux départs qui font suite à celui du directeur des opérations le mois dernier.

Avant de partir, le Président Obama consacre la préservation de l’Arctique :

Par Corentin Durand, numerama.com, Mercredi 21 décembre 2016

- En utilisant une loi de 1953, le Président Obama vient d'empêcher toute tentative de forage dans les zones arctiques américaines.

Les utilisateurs de Windows 10 mieux protégés grâce à Microsoft? :

Par Christophe Auffray, ZDNet.fr, Mercredi 21 décembre 2016

- Sécurité : Avec Windows 10, Microsoft a activé par défaut un antivirus, Windows Defender. Et selon l'éditeur, cela contribue à accroître la sécurité pour les utilisateurs. Les fournisseurs de sécurité concurrents ne confirment pas.

Facebook, Google et Twitter accusés de soutien matériel à l'État islamique :

Par Jérôme G, generation-nt.com, Mercredi 21 décembre 2016

- Nouvelle plainte contre des géants du Web qui sont une nouvelle fois accusés de fournir un soutien matériel à un groupe terroriste comme l'État islamique.

Les chars canadiens livrés à Riyad bientôt au Yémen? :

Par fr.sputniknews.com, Mercredi 21 décembre 2016

- Le Canada a reconnu que ses chars d'assaut, livrés à l'Arabie saoudite, pourraient être utilisés dans le conflit yéménite.

Uber reconnaît la conduite problématique de ses voitures autonomes face aux pistes cyclables :

Par Alexis Orsini, numerama.com, Mercredi 21 décembre 2016

- Uber a reconnu un « problème » d'approche des pistes cyclables sur ses voitures autonomes. Les véhicules, en phase de test à San Francisco, ont été épinglés par une association de cyclistes locale alors que l'entreprise fait déjà face à de nombreuses critiques.

Offre promotionnelle - WinX DVD Copy Pro 3.7.1 gratuit! (installer et l'activer avant le 26 décembre 2016) :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Mercredi 21 décembre 2016

- Les offre promotionnelles se multiplient pour Noël, c'est encore le cas avec l'éditeur Digiarty qui propose pour quelques jours son logiciel WinX DVD Copy Pro gratuitement alors qu'il coûte normalement 49,95 $.

LightShot - un logiciel de capture d'écran efficace :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Mercredi 21 décembre 2016

- LightShot est un petit logiciel gratuit qui permet de faire des captures d'écran, de les annoter et de les partager rapidement. Vous pouvez tout aussi bien, faire une capture de l'écran entier ou d'une partie de celui-ci que vous sélectionnez à l'aide la souris.

Mark Zuckerberg présente Jarvis en action dans une vidéo vraiment étrange :

Par Laurent LaSalle, branchez-vous.com, Mercredi 21 décembre 2016

- Dans ses temps libres, Mark aime faire des choses toutes simples. Comme développer sa propre intelligence artificielle.

Twitter teste l'envoi de notifications de nouvelles-chocs :

Par fr.sputniknews.com, Mercredi 21 décembre 2016

- Le réseau social est en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de recevoir des notifications de nouvelles-chocs sur leur téléphone intelligent.

AirPods - le démontage par iFixit aboutit à une note inhabituelle :

Par Christian D, generation-nt.com, Source - iFixit, Mercredi 21 décembre 2016

- iFixit s'est essayé au démontage des écouteurs sans fil AirPods et est tombé quelque peu sur un os.

Données perso - Facebook a-t-il trompé l'Europe lors du rachat de WhatApp? :

Par Christophe Auffray, ZDNet.fr, Mercredi 21 décembre 2016

- Législation : Par négligence ou délibérément, Facebook a-t-il menti sur sa capacité à rapprocher automatiquement les données des utilisateurs du réseau social et de WhatsApp? La Commission européenne le soupçonne. Facebook risque une lourde amende.

« Les reportages depuis Alep » diffusés par les médias britanniques sont faits… à Londres :

Par fr.sputniknews.com, Mercredi 21 décembre 2016

- Peter Hitchens, un chroniqueur britannique du Daily Mail, affirme que les « brillants reportages » prétendument filmés sur le terrain à Alep et diffusés en grande quantité ces derniers jours par les médias britanniques ont été préparés par des personnes se trouvant dans d’autres pays…

La fillette sur les fausses images « depuis Alep » parle du tournage… :

Par fr.sputniknews.com, Mercredi 21 décembre 2016

- L’héroïne des photos prétendument réalisées dans la ville syrienne d’Alep, mais en réalité faites en Égypte, a donné dans une vidéo des détails sur ce tournage. Le ministère égyptien de l’Intérieur a publié cette vidéo sur son site officiel.

