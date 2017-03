5 applications gratuites pour sauvegarder vos photos en ligne sur iPhone et Android :

Par Geoffroy Ondet, 01net.com, Vendredi 3 mars 2017

- Libérez un peu d'espace de stockage sur votre téléphone intelligent grâce à ces cinq applications gratuites pour sauvegarder vos photos en ligne sur iPhone et Android.

Une application en ligne 3-en-1 pour compresser les JPEG, PNG et PDF :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Lundi 27 février 2017

- Voici regroupées sur une même page, 3 applications en ligne pour compresser vos fichiers JPEG, PNG et PDF. Elle est l'œuvre de la société Mediafox Marketing s.r.o déjà auteur de plusieurs outils en ligne comme ToPDF, PDF2DOC ou encore Optimizilla.

ZonePDF - un nouvel outil en ligne pour convertir et éditer ses PDF :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Jeudi 23 février 2017

- ZonePDF.com est un nouvel outil en ligne (encore en version bêta) pour la conversion des fichiers PDF qui peuvent ici être fusionnés, divisés et convertis à partir de JPEG, PNG, DOC, XLS, PPT et d'autres formats.

EmailThis - sauvegardez les pages Web dans votre messagerie pour les lire plus tard :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Mardi 21 février 2017

- EmailThis est un outil Web gratuit qui permet d'enregistrer n'importe quelle page Web pour la lire plus tard, directement sur votre messagerie.

Offre promotionnelle - Genie Timeline Home 2016 gratuit! :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Samedi 18 février 2017

- Genie Timeline Home 2016 est un logiciel qui assure une protection continue des données en temps réel. Il peut sauvegarder une grande variété de types de données, tels que les fichiers système, les courriels, des documents, de la musique, des images et pratiquement n'importe quel fichier présent sur votre machine.

5 applications gratuites pour numériser des documents sur iPhone, Android et Windows Phone :

Par Geoffroy Ondet, 01net.com, Vendredi 17 février 2017

- Transformez votre téléphone intelligent en numériseur à l'aide de ces cinq applications gratuites pour numériser des documents sur iPhone, Android et Windows Phone.

Giphy - le Youtube du GIF :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Vendredi 17 février 2017

- Pour compléter l'article sur le logiciel 7GIF publié hier, voici un site dédié entièrement au format GIF, puisqu'il s'agit d'un moteur de recherche doté de fonctions de partage et de création de GIF animés.

7GIF - un lecteur de fichiers GIF à options :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Jeudi 16 février 2017

- 7GIF est un petit logiciel gratuit disponible en version installable et portable qui permet de lire et gérer les fichiers GIF animés.

Flash Player - Adobe corrige 13 vulnérabilités de sécurité :

Par Jérôme G, generation-nt.com, Mercredi 15 février 2017

- Dans le cadre de son cycle habituel de mises à jour, Adobe livre de nouvelles rustines de sécurité pour Flash Player. Microsoft Edge est dans l'incapacité d'y goûter.

Les applications sur liste noire dans les entreprises :

Par Jérôme G, generation-nt.com, Mercredi 15 février 2017

- Certaines applications mobiles ne sont pas les bienvenues au sein de l'entreprise où elles font l'objet d'un blocage.

Une application Tor pour savoir si votre connexion est surveillée ou censurée :

Par Nicolas Aguila, tomsguide.fr, Mardi 14 février 2017

- Le projet Tor vient de lancer une application mobile, pour iOS et Android, destinée à savoir si votre connexion à Internet est surveillée ou si des censures y sont appliquées.

Viewpure - pour voir les vidéos de Youtube sans parasites :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Lundi 13 février 2017

- Viewpure est une application en ligne gratuite qui permet de regarder des vidéos de Youtube sans aucune fioriture, c'est-à-dire débarrassées de commentaires, de publicités, de suggestions et autres distractions inutiles.

Photo - quatre alternatives gratuites à Photoshop Lightroom :

Par Aurélien Audy, Clubic, Lundi 13 février 2017

- Quand on évoque le sujet de la retouche photo, les logiciels qui nous viennent tout de suite à l'esprit sont Adobe Photoshop Lightroom, DxO OpticsPro ou encore Corel AfterShot Pro.

Metadefender for Chrome - pour éviter de télécharger des fichiers vérolés :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Lundi 13 février 2017

- Metadefender for Chrome est une extension pour Google Chrome qui permet de scanner les fichiers que vous téléchargez sur le Web pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de virus, de logiciels espions ou de données malveillantes.

4 applications gratuites de montage vidéo sur Android, iPhone et iPad :

Par Chloé Claessens, 01net.com, Vendredi 10 février 2017

- Telecharger.com a sélectionné pour vous quatre éditeurs vidéo gratuits sur Android, iPhone et iPad.

Opera 43 disponible - meilleures performances et préchargement des pages :

Par Vincent Hermann, nextinpact.com, Jeudi 9 février 2017

- Opera 43 est maintenant disponible en téléchargement pour les ordinateurs. Ses nouveautés se concentrent pour la plupart sur les performances, notamment avec le chargement prédictif des pages Web et l'arrivée des PGO.

Vivaldi 1.7 peut capturer les pages Web et les annoter :

Par Vincent Hermann, nextinpact.com, Jeudi 9 février 2017

- Le navigateur Vivaldi vient de recevoir une nouvelle mise à jour. La version comporte plusieurs nouveautés, dont un nouvel outil de capture d'écrans, permettant d'annoter par exemple des pages Web sauvegardées sous forme d'image.

AnyFormat - un nouvel outil en ligne de conversion de fichiers :

Par freewares-tutos.blogspot.ca, Jeudi 9 février 2017

- AnyFormat est un nouveau service en ligne gratuit et sans inscription qui permet de convertir toutes sortes de documents bureautique, mais aussi multimédia dans différents formats.

Plex - vos musiques et vidéos en lecture en continu, partout :

Par Aurélien Audy, clubic.com, Jeudi 9 février 2017

- Si le concept de musique et vidéo dématérialisées en lecture en continu a de quoi séduire, encore faut-il que les services existants se montrent à la hauteur des attentes.